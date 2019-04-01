Из окна на втором этаже дома на Тульской упал ребенок
Четырехлетнего пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии
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В Заводском районе Саратова из окна выпал четырехлетний ребенок.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП случилось ночью 1 апреля на улице Тульская.
Малыш упал из окна на втором этаже дома №2. С травмами он был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.
На месте работали областные спасатели, врачи «скорой помощи», следователи СУ СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU