Изменилось движение автобусов из Саратов в Пугачев

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-01T11:08:14+03:00

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Со 2 апреля автобусы №634-А1 Саратов — Пугачев будут ходить по новому маршруту.

Уехать из облцентра можно в 06:30, а обратно в 13:30 по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Добраться в Пугачев можно рейсами №615 Ивантеевка — Саратов и №649 Саратов — Перелюб. Первый из них отправляется в облцентр в 06:45, а обратно в 15:00 по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам. Второй ходит каждый день из Пугачева в 7:45, а обратно в 09:30.

ИСТОЧНИК KP.RU