В детсаду Саратова раскрыто мошенничество

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-01T10:37:25+03:00

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Исполняющую обязанности заведующей детского сада в Заводском районе Саратова обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как рассказали «КП-Саратов» в регионального СК, по данным следствия в сентябре 2018 года она взяла на должность методиста учителя-логопеда. Новый работник ничего не делал с октября 2018 года по февраль 2019 года и отдала свои 48 тыс. рублей зарплаты исполняющей обязанности заведующей.

На самом деле всю работу за нее выполняла старший воспитатель садика, но за свои труды она не получила ни рубля.

Полученные деньги злоумышленница потратила на себя.

На нее завели уголовное дело, расследование которого еще не подошло к концу. Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU