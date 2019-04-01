Саратовская шахматистка взяла «бронзу» чемпионата Европы

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-01T10:25:48+03:00

В состязании принял участие 361 человек

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С 18 по 29 марта в городе Скопье, который находится в Македонии, прошел чемпионат Европы по шахматам 2019.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, саратовская спортсменка Анастасия Протопопова взяла «бронзу» соревнования. В 11 турах она набрала 5,5 очка: две победы, семь ничьих и два поражения.

По итогу соревнования 22 лучших шахматиста получили путевки на Кубок мира 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU