В Саратовской области выявили небезопасный антисептик для животных

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-01T10:21:47+03:00

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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области в соответствии с указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявило лекарство для животных, не соответствующее образцу качества.

- Речь идет о препарате «Мазь ихтиоловая 10%» (серия 040218, срок годности до 02.2020) производства ООО «БиоФармГарант», город Владимир Он не соответствует установленным требованиям по показателю «массовая доля серы», — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Продажа серии препарата приостановлена.

Саратовцев просят сообщать, если они обнаружат это лекарство, по телефонам: 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU