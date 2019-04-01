В Саратове у охотников изъяли два ружья
Росгвардия выявила нарушения правил охоты
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В Саратовской области росгвардейцы вместе с представителями комитета охотничьего хозяйства и рыболовства провели патрулирование охотугодий.
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии, на территории Краснокутского района выявили три факта нарушения правил хранения и ношения оружия, а также патронов к нему, а также три случая нарушения правил охоты.
В ходе проверки у нарушителей изъяли два ружья, а на них завели административные дела.
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Напомним, что такие мероприятия будут проходить на протяжении всего сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU