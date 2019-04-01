Фермера из Питерского района оштрафовали за испорченную почву

СЕГОДНЯ 09:46 2019-04-01T10:49:17+03:00

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В Управление Россельхознадзора по Саратовской области поступила информация о порче земель в Питерском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что когда на сельхозучастке выкапывали трубу, то перекрыли верхний слой почвы.

Лабораторные исследования доказали, что из-за этого существенно снизились показатели ее плодородия.

На нарушителя завели административное дело. Краснокутский районный суд признал его виновным и обязал выплатить 4 тыс. рублей в казну.

ИСТОЧНИК KP.RU