Фермера из Питерского района оштрафовали за испорченную почву
Его обязали оплатить 4 тыс. рублей штрафа
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В Управление Россельхознадзора по Саратовской области поступила информация о порче земель в Питерском районе.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что когда на сельхозучастке выкапывали трубу, то перекрыли верхний слой почвы.
Лабораторные исследования доказали, что из-за этого существенно снизились показатели ее плодородия.
На нарушителя завели административное дело. Краснокутский районный суд признал его виновным и обязал выплатить 4 тыс. рублей в казну.
ИСТОЧНИК KP.RU