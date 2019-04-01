Под Саратовом начальник районного отдела культуры получила срок за мошенничество

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-01T10:48:12+03:00

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Суд признал виновной 29-летнюю начальницу культуры и кино администрации Новоузенского района в мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, она фиктивно трудоустроила человека на должность звукооператора. Новоиспеченная сотрудница даже не приступала к работе, а ее зарплата за апрель, июнь и июль ушла в карман чиновнице.

Суд приговорил ее к году условного срока. Кроме того, женщина возместила 47 тыс. рублей ущерба, который она причинила районному бюджету.

ИСТОЧНИК KP.RU