Под Саратовом начальник районного отдела культуры получила срок за мошенничество
Новоузенская чиновница фиктивно трудоустроила звукооператора
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Суд признал виновной 29-летнюю начальницу культуры и кино администрации Новоузенского района в мошенничестве.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, она фиктивно трудоустроила человека на должность звукооператора. Новоиспеченная сотрудница даже не приступала к работе, а ее зарплата за апрель, июнь и июль ушла в карман чиновнице.
Суд приговорил ее к году условного срока. Кроме того, женщина возместила 47 тыс. рублей ущерба, который она причинила районному бюджету.
ИСТОЧНИК KP.RU