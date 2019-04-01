В Саратовскую область не пустили семена из Италии

СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-01T10:44:45+03:00

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На прошлой неделе на фитосанитарном контрольном посту «Озинки» на 312-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан инспекторы Россельхознадзора по Саратовской области не пустили в регион подозрительные семена.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что перевозчики хотели доставить из Республики Казахстан в РФ 100 кг семян люцерны из Италии. Однако фитосанитарного сертификата на продукцию у них не оказалось.

В отношении нарушителей составили протокол и вернули машину с семенами в Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU