В Саратовскую область не пустили семена из Италии
Продукцию перевозили без фитосанитарного сертификата
Изменить размер текста:
На прошлой неделе на фитосанитарном контрольном посту «Озинки» на 312-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан инспекторы Россельхознадзора по Саратовской области не пустили в регион подозрительные семена.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что перевозчики хотели доставить из Республики Казахстан в РФ 100 кг семян люцерны из Италии. Однако фитосанитарного сертификата на продукцию у них не оказалось.
В отношении нарушителей составили протокол и вернули машину с семенами в Казахстан.
ИСТОЧНИК KP.RU