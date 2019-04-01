Специалисты «КВС» ведут подготовку к реконструкции ГСА

СЕГОДНЯ 09:24 2019-04-01T09:24:40+03:00

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В 2019 году компания «Концессии водоснабжения — Саратов» приступит к масштабной реконструкции городской станции аэрации (ГСА). В настоящее время специалисты ведут активную подготовку к первому этапу работ. С целью обеспечения беспрерывного функционирования ГСА во время реконструкции, компания приступила к обследованию всех объектов комплекса.

ГСА — единственное сооружение, обеспечивающее полный цикл биологической и механической очистки канализационных стоков, поступающих со всего города. От состояния очистных сооружений напрямую зависит экологическая безопасность Саратова и главного водного источника — Волги. В рамках первого этапа работ компанией будет произведена реконструкция шести аэротенков, здания воздуходувной станции, реконструкция существующих и строительство новых песколовок. План работ также предусматривает строительство здания промывки и обезвоживания песка. Реализация проекта позволит повысить энергетическую эффективность объекта, надежность и бесперебойность работы системы водоотведения, а также существенно сократить эксплуатационные затраты.

ИСТОЧНИК KP.RU