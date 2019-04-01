На перекрестке в Саратове Honda сбила женщину с ребенком на руках
Автомобиль наехал на пешеходов на углу Чапаева и Горная
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В минувшую субботу, 30 марта, на перекрестке улиц Большая Горная и Чапаева сбили пешеходов.
В 11-м часу утра 46-летний водитель Honda CRV наехал на 67-летнюю женщину. На руках у нее в этот момент был двухлетний малыш.
В результате ДТП гражданку госпитализировали, мальчику оказали первую помощь, он практически не пострадал.
По данным ГИБДД, водитель нарушил правила очередности проезда перекрестка.
ИСТОЧНИК KP.RU