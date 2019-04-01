В Балашовском районе столкнулись мопед и иномарка

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-01T10:33:57+03:00

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В прошлую субботу, 30 марта, в 18:40 у дома №1в на Почтовой улице в поселке Пинеровка Балашовского района 21-летний водитель мопеда «Альфа» влетел в Hyundai Solaris, которым управлял 29-летний мужчина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, парень за рулем двухколесного транспорта не смог выдержать безопасную дистанцию перед иномаркой, из-за чего произошло столкновение.

В результате аварии мопедисту понадобилась помощь врачей. После ее оказания юношу отпустили из медучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU