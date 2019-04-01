Армянин в Саратове торговал алкоголем с превышением метанола

СЕГОДНЯ 08:53 2019-04-01T10:30:07+03:00

В спиртном был в десять раз превышен допустимый уровень метанола

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Суд признал виновным 41-летнего Нвера Асцатряна в сбыте небезопасной продукции.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, мужчина продавал алкоголь сомнительного качества в Заводском районе.

Один из местных жителей 16 февраля 2019 года купил у него 0,5 литра спиртного.

Экспертиза показала, что в бутылке плескалась жидкость, в которой в десять раз был превышен предельно допустимый уровень метанола.

Еще до окончания следствия мужчина признал свою вину.

Его оштрафовали на 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU