Армянин в Саратове торговал алкоголем с превышением метанола
В спиртном был в десять раз превышен допустимый уровень метанола
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Суд признал виновным 41-летнего Нвера Асцатряна в сбыте небезопасной продукции.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, мужчина продавал алкоголь сомнительного качества в Заводском районе.
Один из местных жителей 16 февраля 2019 года купил у него 0,5 литра спиртного.
Экспертиза показала, что в бутылке плескалась жидкость, в которой в десять раз был превышен предельно допустимый уровень метанола.
Еще до окончания следствия мужчина признал свою вину.
Его оштрафовали на 20 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU