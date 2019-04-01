Администрация Энгельса просит предприятия разбить клумбы

СЕГОДНЯ 08:53 2019-04-01T10:28:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе Саратовской области стартовал месячник по благоустройству.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, он пройдет с 1 по 30 апреля.

В связи с этим коммерческим предприятиям предлагается принять участие в благоустройстве: убрать прилегающую территорию, посадить деревья, разбить газоны и клумбы, установить урны, а также обновить фасады.

Кроме того, предприятия приглашаются к участию в субботниках.

ИСТОЧНИК KP.RU