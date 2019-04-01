Администрация Энгельса просит предприятия разбить клумбы
Стартовал месячник по благоустройству
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В Энгельсе Саратовской области стартовал месячник по благоустройству.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, он пройдет с 1 по 30 апреля.
В связи с этим коммерческим предприятиям предлагается принять участие в благоустройстве: убрать прилегающую территорию, посадить деревья, разбить газоны и клумбы, установить урны, а также обновить фасады.
Кроме того, предприятия приглашаются к участию в субботниках.
ИСТОЧНИК KP.RU