СЕГОДНЯ 08:48 2019-04-01T10:26:54+03:00

Один из водителей не смог выбрать дистанцию между транспортом

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В прошлую субботу, 30 марта, в 22:35 у дома №108 на улице Танкистов в Саратове столкнулись две «Лады».

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, 34-летний водитель «Калины» не выбрал безопасную дистанцию перед едущей впереди «Приорой», за рулем которой был 23-летний парень.

Виновника аварии отправили в больницу, после чего отпустили из медучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU