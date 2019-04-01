В Саратове столкнулись две «Лады»
Один из водителей не смог выбрать дистанцию между транспортом
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В прошлую субботу, 30 марта, в 22:35 у дома №108 на улице Танкистов в Саратове столкнулись две «Лады».
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, 34-летний водитель «Калины» не выбрал безопасную дистанцию перед едущей впереди «Приорой», за рулем которой был 23-летний парень.
Виновника аварии отправили в больницу, после чего отпустили из медучреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU