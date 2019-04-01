2019-04-01T10:26:54+03:00
Происшествия

В Саратове столкнулись две «Лады»

Один из водителей не смог выбрать дистанцию между транспортом
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В прошлую субботу, 30 марта, в 22:35 у дома №108 на улице Танкистов в Саратове столкнулись две «Лады».

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, 34-летний водитель «Калины» не выбрал безопасную дистанцию перед едущей впереди «Приорой», за рулем которой был 23-летний парень.

Виновника аварии отправили в больницу, после чего отпустили из медучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24