Саратовский спортсмен выиграл всероссийские соревнования по боксу

СЕГОДНЯ 08:36 2019-04-01T10:23:56+03:00

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С 25 по 31 марта в Нальчике проходили Всероссийские соревнования по боксу класса «А» «Возрождение репрессированного балкарского народа».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, в весовой категории до 75 кг выступил саратовец Тамерлан Казиев.

В первом поединке он одержал победу над Али Алиевым из Дагестана, в четвертьфинале сразился с Азаматом Капушевым из Карачаево-Черкессии. Поединок за выход в финал против дагестанца Рамазана Дадачева Тамерлан Казиев выиграл единогласным решением судей. В решающем бою саратовский спортсмен отправил своего соперника Муртуза Загирбекова в нокдаун в третьем раунде.

По итогам соревнований Тамерлан Казиев получил приз за лучшую технику.

Теперь спортсмена ждет международный турнир по боксу в Сербии, на который он отправится в составе юниорской сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU