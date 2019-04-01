Саратовский спортсмен выиграл всероссийские соревнования по боксу
С 25 по 31 марта в Нальчике проходили Всероссийские соревнования по боксу класса «А» «Возрождение репрессированного балкарского народа».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, в весовой категории до 75 кг выступил саратовец Тамерлан Казиев.
В первом поединке он одержал победу над Али Алиевым из Дагестана, в четвертьфинале сразился с Азаматом Капушевым из Карачаево-Черкессии. Поединок за выход в финал против дагестанца Рамазана Дадачева Тамерлан Казиев выиграл единогласным решением судей. В решающем бою саратовский спортсмен отправил своего соперника Муртуза Загирбекова в нокдаун в третьем раунде.
По итогам соревнований Тамерлан Казиев получил приз за лучшую технику.
Теперь спортсмена ждет международный турнир по боксу в Сербии, на который он отправится в составе юниорской сборной России.
ИСТОЧНИК KP.RU