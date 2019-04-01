В Саратове перекроют центральные улицы для гагаринского пробега

СЕГОДНЯ 08:25 2019-04-01T10:19:34+03:00

Автомобилистам советуют искать другие маршруты в ближайшее воскресенье

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В воскресенье, 7 апреля, в Саратове пройдет «Гагаринский легкоатлетический пробег».

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в связи с этим перекроют ряд центральных улиц города.

С 09:30 до 11 часов нельзя будет проехать и припарковаться на следующих участках:

- проспект Кирова от Радищева до Горького;

- Горького от Кирова до Московской;

- Московская от Горького до Чернышевского;

- Чернышевского от Московской до Большой Горной;

- Большая Горная от Чернышевского до моста через Волгу.

Легкоатлетический пробег пройдет от консерватории до места приземления Юрия Гагарина. Автомобилистам рекомендуют искать другие маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU