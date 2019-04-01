В Саратове мужчина отобрал у ребенка телефон
Предполагаемого похитителя задержали
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В минувшую пятницу в отдел полиции обратилась 53-летняя жительница поселка Расково с заявлением о грабеже.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, она заявила, что в 14:22 29 марта у дома на улице Батавина неизвестный отобрал у ее 13-летнего сына черный телефон марки Lenovo A5000.
Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 22-летний безработный парень.
На него завели уголовное дело, а самого юношу отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU