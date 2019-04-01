В Саратове мужчина похитил из одного дома две двери

СЕГОДНЯ 08:16 2019-04-01T08:16:33+03:00

Он сдал их в металлолом

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова полиция раскрыла кражу дверей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено 25 июня прошлого года. Потерпевший, однако, сообщил об это только 18 сентября.

Из подъезда дома на улице Зеркальная были похищены две металлические двери: стоимостью 14 и 29 тыс. рублей.

Полиция задержала подозреваемого — им оказался 42-летний ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчина. Оказалось, что двери он успел сдать в пункт приема металла.

ИСТОЧНИК KP.RU