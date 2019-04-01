В Саратове мужчина похитил из одного дома две двери
Он сдал их в металлолом
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В Ленинском районе Саратова полиция раскрыла кражу дверей.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено 25 июня прошлого года. Потерпевший, однако, сообщил об это только 18 сентября.
Из подъезда дома на улице Зеркальная были похищены две металлические двери: стоимостью 14 и 29 тыс. рублей.
Полиция задержала подозреваемого — им оказался 42-летний ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчина. Оказалось, что двери он успел сдать в пункт приема металла.
ИСТОЧНИК KP.RU