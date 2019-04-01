Прокуратура проводит проверку обрушения дома в Саратове
Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту обрушения дома на проспекте 50 лет Октября.
Как сообщили «КП-Саратов», на месте ЧП работал прокурор Ленинского района,.
Напомним, крыша и часть стены дома №71 обрушилась 30 марта. Там осыпались кирпичи над несколькими пролетами, повредив балконы верхнего этажа.
Известно, что дом был построен в 1957 году и охраняется государством. Крыша скатная из оцинкованной стали. Общая площадь здания — 4280,94 кв. м. Дом не признан аварийным.
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ИСТОЧНИК KP.RU