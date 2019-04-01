Самый большой торговый центр в Энгельсе обещают построить возле «Лазурного»

СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-01T13:00:50+03:00

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Самый большой ТЦ в Энгельсе пообещал возвести инвестор. Стройка развернется в квадрате улиц Ленина, Халтурина, Горького и Коммунистическая. Это прямо возле действующего ТЦ «Лазурный». Об этом было заявлено на прошедшем заседании градостроительного совета Энгельса. Кроме большого гипермаркета, внутри запланировано размещение фитнес-центра, кинотеатра и сельхозрынка. Сейчас на территории квартала уже начались подготовительные работы, но первым объектом, как пояснил представитель инвестора, станет многоэтажный жилой дом.

Кроме него и гипермаркета, который, судя по представленной схеме, будет соединен с «Лазурным» переходом, в этом же квадрате улиц построят двухэтажный магазин для ритейла.

Заявлено, что жилая высотка предложит городу 24,4 тыс. кв. м жилья, вкладывается 400 млн рублей, стройку ведет компания «Лестер».

Гипермаркет, который сейчас проектируется, станет второй очередью строительства, он даст более 400 рабочих мест, в него вложат 1,3 млрд рублей. Сдача объектов запланирована на 2020-21 годы.

Участники строительного совета не стали возражать против этих планов, лишь уточнили, не остановится ли реализация проекта после окончания стройки очередной высотки в центре Энгельса? От представителей инвестора последовало уверение, что не остановится.

ИСТОЧНИК KP.RU