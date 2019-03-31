Отклонены проекты строительства очередных высоток на набережной Энгельса

СЕГОДНЯ 23:46 2019-03-31T23:49:39+03:00

Одна из них может вырасти прямо рядом с городским пляжем

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Пока отклонены проекты строительства трех новых высоток на протяжении энгельсской набережной от городского пляжа до моста Саратов-Энгельс. Такое решение вынесли участники энгельсского градсовета, который прошел в минувший уикэнд.

Одна из высоток должна появится прямо у городского пляжа, недалеко от пересечения улиц Трудовая и Петровская. Против этого выступили представители инженерной защиты, которые напомнили, что строительство повлияет на дамбу, которая идет вдоль всей городской набережной.

Вид на будущую многоэтажку со стороны пляжаФото: Александр Уриевский

-Если ее смоет, ваш дом затопит по пятый этаж. У нас там насосная стоит, откачивающая воду из озера Банное в Волгу. Это сооружение там не случайно, возразили в ответ на проект.

Члены градсовета потребовали от инвестора доработки проекта, в частности «предложить что-то для города, к примеру, обустроить пляж и подъезд к нему». Кроме этого, здание предложили перенести подальше от набережной и дамбы – на другую сторону улицы Трудовая.

Высотка разместится совсем рядом с пляжемФото: Александр Уриевский

Другой проект – строительства двух высотных зданий на улице 2-я Пономаревская, также в непосредственной близости к дамбе, вызвал гораздо больше гневных откликов. Монолитный дом, который въезжающие из Саратова в Энгельс будут видеть слева от моста, должен расположиться посреди частной малоэтажной застройки. Увиденный проект очень не понравился присутствующим. Против выступили, в том числе, депутаты городского совета, у некоторых из них в элитном коттеджном поселке стоят свои дома.

- Вы нам с пятого этажа во двор плевать будете. Если бы знали, что там такие башни соберутся строить – никогда бы не купили участки. Все сидящие здесь будут против, — заявили участники градсовета представлявшему проект инвестору. Чиновники заявили также о нарушении норм строительного проектирования в этом проекте.

Так, по мнению авторов, должны выглядеть две высотки у моста Саратов-ЭнгельсФото: Александр Уриевский

Черту под обсуждением подвел глава Энгельса Сергей Горевский.

- Убедите людей, что это будет хорошо, - тогда и мы скажем вам «да». А пока не надо провоцировать социальный взрыв, — заявил Горевский авторам проекта.

Сергей Горевский предложил строителям добиться одобрения людейФото: Александр Уриевский

Напомним, на набережной Энгельса по улице Берег Волги, 6 уже возвышается недостроенная 25-этажная "свечка". Бывшие застройщики сейчас под арестом, десятки обманутых дольщиков ищут пути достройки проблемного дома

ИСТОЧНИК KP.RU