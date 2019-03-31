«Автодор» в Саратове обыграл польскую «Зелена Гуру»

СЕГОДНЯ 17:46 2019-03-31T18:38:24+03:00

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Саратовский «Автодор» в домашнем матче 31 марта в рамках Лиги ВТБ принимал польскую «Зелена Гуру».

Матч завершился со счетом 112:106 в пользу команды Евгения Пашутина.

Самым результативным игроком саратовской команды стал американец Трей Голден, забивший 31 очко.

Следующую игру «Автодор» проведет 9 апреля в Краснодаре против местного «Локомотива», она начнется в 21.00 по саратовскому времени. Победа в каждом матче важна для команды Пашутина, чтобы зацепиться за зону плей-офф.

ИСТОЧНИК KP.RU