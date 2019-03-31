2019-03-31T16:39:37+03:00
Происшествия

В жилом доме Саратова взорвался самогонный аппарат

Эвакуированы жильцы
Екатерина Семенова
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В центре Саратова прогремел взрыв в жилом доме.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», это произошло в многоэтажном доме на улице Большая Садовая, 96а.

ЧП случилось на девятом этаже. По предварительной версии, на кухне взорвался самогонный аппарат. Начался пожар.

Хозяин квартиры с матерью успели выбежать. Также огнеборцы провели эвакуацию жителей подъезда.

Площадь возгорания составила около 10 кв. м. Сильнее всего пострадали коридор и кухня.

На месте работают специалисты Центра медицины катастроф, МЧС, следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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