В жилом доме Саратова взорвался самогонный аппарат
Эвакуированы жильцы
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В центре Саратова прогремел взрыв в жилом доме.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», это произошло в многоэтажном доме на улице Большая Садовая, 96а.
ЧП случилось на девятом этаже. По предварительной версии, на кухне взорвался самогонный аппарат. Начался пожар.
Хозяин квартиры с матерью успели выбежать. Также огнеборцы провели эвакуацию жителей подъезда.
Площадь возгорания составила около 10 кв. м. Сильнее всего пострадали коридор и кухня.
На месте работают специалисты Центра медицины катастроф, МЧС, следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU