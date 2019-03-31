В Саратове появился отдел полиции по миграции муравьев

СЕГОДНЯ 15:16 2019-03-31T15:17:06+03:00

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В Саратове появился Отдел по вопросам миграции муравьев ГУ МВД РФ по Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, учреждение с таким наименованием появилось в картах гугл.

Отдел по «миграции муравьев» расположен на пересечении улиц Чапаева и Белоглинская. На само деле там расположен обычный отдел полиции по вопросам миграции, но, по всей видимости, пользователей карт гугл не устроило такое название.

Google Maps

Жители Саратова в комментариях под постом в группе «Саратов онлайн» уже начали состязаться в остроумии.

ИСТОЧНИК KP.RU