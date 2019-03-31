В Саратове водитель после аварии отказался пройти тест на алкоголь

СЕГОДНЯ 14:38 2019-03-31T14:38:47+03:00

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На улице Городская в Саратове ночью произошла авария — водитель «Лады Калина» врезался в «Ладу Приора».

- На место прибыли сотрудники ДПС и Центра медицины катастроф. Врачи не нашли у пострадавшего каких-либо серьезных травм, однако мужчина настаивал на госпитализации. Дорожные инспекторы попросили у гражданина права на машину, которых у него не оказалось, но, по заверениям мужчины, их могла привезти его жена, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Отмечается, что во время общения с водителем от него исходил запах алкоголя. Ему предложили пройти тест на опьянение, от которого он в присутствии понятых отказался.

Медики все-таки госпитализировали пострадавшего в травмпункт. Выясняются обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU