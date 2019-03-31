Пьяный мужчина у аткарского вокзала обматерил полицейского

СЕГОДНЯ 14:12 2019-03-31T14:12:45+03:00

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В Саратовской области осудили 31-летнего мужчину, который оскорбил сотрудника Приволжского ЛУ МВД России на транспорте при исполнении.

- Полицейские 2 февраля 2019 года во время патруля железнодорожного вокзала станции Аткарская заметили пьяного гражданина. Правоохранители попросили его показать документы и пройти с ними в отдел. В ответ на это выпивоха обматерил полицейских, — сообщили «КП-Саратов» в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

За такое правонарушение мировой судья судебного участка №1 Аткарского района назначил мужчине шесть месяцев исправительных работ с удержанием 15% в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU