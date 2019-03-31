Житель обрушившегося дома в Саратове: Не надо нам собирать теплые вещи

СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-31T14:16:24+03:00

Он заверил, что основания для паники нет

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Александр Харченко, житель дома №71 по проспекту 50 лет Октября в Саратове, который 30 марта частично разрушился, рассказал, что вернулся в квартиру, чтобы контролировать ситуацию.

- У нас в принципе все нормально. Я дежурю дома, контролирую ситуацию, меня стояки с водой беспокоят, — рассказал он корреспонденту «КП-Саратов».

Он также считает, что внутри дома нет особой опасности разрушения, поэтому не видит причин для паники. Дело в том, что, по его словам, после ЧП к его семье начали поступать многочисленные предложения о помощи, люди, например, готовы передать теплую одежду.

- Не надо сбора вещей, — заверил Александр.

Также он рассказал, что с новой управляющей компанией «ВКС Центр» отношения сложились нормальные. Она в течение зимы чистила снег, после обрушения крыши сразу пришла на помощь и сейчас активно поддерживает связь с жильцами. В том, что крыша и часть стены обрушилась вина может быть на предыдущей УК — «Надежда», которая неправильно положила кровлю.

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ИСТОЧНИК KP.RU