В Саратовской области спасли провалившегося под лед мужчину

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-31T11:18:42+03:00

Оказалось, что ночью он пошел на рыбалку, провалился под лед, намок и не мог найти дорогу обратно

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В Ровенском районе Саратовской области инспекторы ГИМС сегодня ночью, 31 марта, спасли провалившегося под лед на Волге рыбака.

- Сообщение, что 36-летний мужчина попал в ЧП у села Береговое поступило в ГУ МЧС в 01:52, — рассказали «КП-Саратов» в главке.

Инспекторы в течение часа искали пострадавшего и ориентировались на его крик, так как ночью найти его «было крайне сложно».

Оказалось, что гражданин ночью пошел на рыбалку, провалился под лед, намок и не мог отыскать дорогу обратно, а вокруг были одни полыньи.

После спасения мужчину вывели на берег и напоили горячим чаем. От госпитализации он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU