Матч с «Соколом» довел до белого каления тренера «Зоркого» Сергея Юрана
Саратовский футбольный «Сокол» 30 марта в 15 туре Олимп-первенства России в группе «Центр» обыграл «Зоркий» из Красногорска.
Футболисты «Зоркого» проиграли перед своими болельщиками со счетом 1:3. Судьбу матча решили два гола от саратовской команды забитые команде Сергея Юрана с разницей в три минуты во втором тайме.
После этого красногорская команда лишилась своего тренера — за излишне эмоциональные споры с судьей матча Юран был удален с игры. Отыграться «Зоркий» уже не смог.
Сегодня «Сокол» после 17 игр идет в таблице на втором месте, уступая лидеру «Торпедо» четыре очка.
Следующий ближайший матч саратовская команда проведет 6 апреля дома против московского клуба «Строгино».
ИСТОЧНИК KP.RU