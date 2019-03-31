Матч с «Соколом» довел до белого каления тренера «Зоркого» Сергея Юрана

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-31T09:53:08+03:00

После третьего гола от саратовцев судья удалил тренера за излишние эмоции

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Саратовский футбольный «Сокол» 30 марта в 15 туре Олимп-первенства России в группе «Центр» обыграл «Зоркий» из Красногорска.

Футболисты «Зоркого» проиграли перед своими болельщиками со счетом 1:3. Судьбу матча решили два гола от саратовской команды забитые команде Сергея Юрана с разницей в три минуты во втором тайме.

После этого красногорская команда лишилась своего тренера — за излишне эмоциональные споры с судьей матча Юран был удален с игры. Отыграться «Зоркий» уже не смог.

Сегодня «Сокол» после 17 игр идет в таблице на втором месте, уступая лидеру «Торпедо» четыре очка.

Следующий ближайший матч саратовская команда проведет 6 апреля дома против московского клуба «Строгино».

ИСТОЧНИК KP.RU