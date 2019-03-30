До утра отключена вода в нескольких микрорайонах Саратова

30 Март 21:51 2019-03-30T21:51:15+03:00

Изменить размер текста: A A

30 марта в Саратове вечером была отключена холодная вода на нескольких улицах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с повреждением не сетях и проведением аварийных работ.

Ориентировочно до шести устра не будет воды в поселке Шарковка.

До восьми утра запланировано проведение работ в поселке Завоказальный, а также на улицах Волочаевская, Краевая, Вязовская, Московская, Мурманская, Дружбы, Земляная, Кутякова, Капитальная и других.

ИСТОЧНИК KP.RU