2019-03-30T21:51:15+03:00
Недвижимость

До утра отключена вода в нескольких микрорайонах Саратова

Ведутся работы на сетях
Екатерина Семенова
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30 марта в Саратове вечером была отключена холодная вода на нескольких улицах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с повреждением не сетях и проведением аварийных работ.

Ориентировочно до шести устра не будет воды в поселке Шарковка.

До восьми утра запланировано проведение работ в поселке Завоказальный, а также на улицах Волочаевская, Краевая, Вязовская, Московская, Мурманская, Дружбы, Земляная, Кутякова, Капитальная и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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