До утра отключена вода в нескольких микрорайонах Саратова
Ведутся работы на сетях
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30 марта в Саратове вечером была отключена холодная вода на нескольких улицах.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с повреждением не сетях и проведением аварийных работ.
Ориентировочно до шести устра не будет воды в поселке Шарковка.
До восьми утра запланировано проведение работ в поселке Завоказальный, а также на улицах Волочаевская, Краевая, Вязовская, Московская, Мурманская, Дружбы, Земляная, Кутякова, Капитальная и других.
ИСТОЧНИК KP.RU