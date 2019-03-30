2019-03-30T20:02:28+03:00
Общество

Прообразом для символа Энгельса послужила ресторанная солонка

Игривый вариант быка-солевоза предложил автор скульптуры Александр Садовский
Александр Уриевский
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Александр Садовский со своим быкомАлександр Садовский со своим быкомФото: Александр Уриевский
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В городском парке Энгельса может появиться очередная скульптурная композиция, автором которой готов выступить Александр Садовский, который изваял один из символов города – фигуру быка–солевоза, установленную на кольцевой развязке улиц Тельмана, Полиграфической и Рабочей.

Садовский описал скульптуру быка для городского парка как «мультяшный вариант» оригинального памятника. Бык в венке сидит на мешках с солью и передними копытами удерживает тарелку с белыми кристаллами.

Как сказал сам автор после заседания энгельсского градостроительного совета 29 марта, где обсуждались его предложения, этот вариант символа Энгельса он изготовил первоначально как солонку для одного из городских ресторанов. А потом решил предложить этот образ для скульптурной композиции в горпарке, где с ним могли бы фотографироваться жители и гости города, чего они не могут себе позволить с оригиналом, который стоит в центре оживленного транспортного перекрестка.

Как сообщил с заседания градсовета корреспондент «КП-Саратов», архитектор Александр Садовский предложил установить в городе три новых скульптурных композиций. Кроме быка с солью в горпарке, он предложил восстановить на набережной в Энгельсе объект в память фонтана «Рыбак с осетром», который там раньше стоял. Некоторым участникам градостроительного совета он напомнил знаменитого Самсона из Петергофа, только вместо льва в руках персонажа скульптуры оказался осетр.

Макет восстановления композиции "Рыбак и осетр" Фото: Александр Уриевский

Макет восстановления композиции "Рыбак и осетр"Фото: Александр Уриевский

В другом месте набережной Садовский предложил поставить композицию «Родник любви» с лебедями, сердцем, свадебными кольцами и фигурами молодой пары с ликами святых Петра и Февронии. Что стало прообразом этого фонтана, осталось неизвестным.

Макет "Родника любви" Фото: Александр Уриевский

Макет "Родника любви"Фото: Александр Уриевский

Проекты Садовского не приняли сразу, но и не отвергли, предложив обсудить их с экспертами в этой области.

Садовский заявил, что если его предложения не нравятся, он легко выставит и продаст их через интернет.

Садовский с макетами Фото: Александр Уриевский

Садовский с макетамиФото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU

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