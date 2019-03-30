Следователи оценят работу УК, ответственной за содержание обрушившегося дома в Саратове
Следователями СК организована проверка по факту частичного обрушения 4-этажного жилого дома в Саратове.
- По предварительным данным, 30 марта около 11 часов утра произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей 4-этажного жилого дома № 71 по проспекту 50-летия Октября. Следователями СК с участием специалистов проведен осмотр места происшествия и конструкции здания. Наиболее сильно пострадал верхний этаж дома. Во избежание дальнейшего обрушения специализированной организацией принимаются меры к укреплению конструкции дома, - сообщили в региональном СУ СКР.
Там обещают дать юридическую оценку работе ответственных за содержание жилого дома, а также безопасные условия проживания в нем людей.
.Фото: Екатерина Семенова
Фото: Екатерина Семенова
Стена многоэтажки в Саратове рухнула в тот момент, когда семья отмечала день рождения хозяйки
Сейчас именниница и ее семья осталась без жилья (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU