Следователи оценят работу УК, ответственной за содержание обрушившегося дома в Саратове

СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-30T15:04:50+03:00

Сейчас принимаются меры по укреплению конструкции

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Следователями СК организована проверка по факту частичного обрушения 4-этажного жилого дома в Саратове.

- По предварительным данным, 30 марта около 11 часов утра произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей 4-этажного жилого дома № 71 по проспекту 50-летия Октября. Следователями СК с участием специалистов проведен осмотр места происшествия и конструкции здания. Наиболее сильно пострадал верхний этаж дома. Во избежание дальнейшего обрушения специализированной организацией принимаются меры к укреплению конструкции дома, - сообщили в региональном СУ СКР.

Там обещают дать юридическую оценку работе ответственных за содержание жилого дома, а также безопасные условия проживания в нем людей.

Фото: Екатерина Семенова

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ИСТОЧНИК KP.RU