2019-03-30T15:04:50+03:00
Происшествия

Следователи оценят работу УК, ответственной за содержание обрушившегося дома в Саратове

Сейчас принимаются меры по укреплению конструкции
Поделиться:
..Фото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

Следователями СК организована проверка по факту частичного обрушения 4-этажного жилого дома в Саратове.

- По предварительным данным, 30 марта около 11 часов утра произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей 4-этажного жилого дома № 71 по проспекту 50-летия Октября. Следователями СК с участием специалистов проведен осмотр места происшествия и конструкции здания. Наиболее сильно пострадал верхний этаж дома. Во избежание дальнейшего обрушения специализированной организацией принимаются меры к укреплению конструкции дома, - сообщили в региональном СУ СКР.

Там обещают дать юридическую оценку работе ответственных за содержание жилого дома, а также безопасные условия проживания в нем людей.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Фото: Екатерина Семенова

Стена многоэтажки в Саратове рухнула в тот момент, когда семья отмечала день рождения хозяйки

Сейчас именниница и ее семья осталась без жилья (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грузовик Hyundai и ВАЗ столкнулись на трассе под Вольском
Мэр Саратова прокомментировал обрушение стены и крыши жилого дома на 50 лет Октября
Жители обрушившегося в Саратове дома рассказали, как все произошло
Заседание по ситуации на заводе «Тролза» пройдет в Энгельсе 1 апреля
Сергей Юрин: Обрушение в Саратове большое, но никто не пострадал
В Саратове обрушилась часть стены и крыши многоэтажки
Саратовские врачи получили почетные звания от президента
Грузчик на складе логистической компании украл коробку с подшипниками
Отключена вода в школе №49
Мошенник из Балакова обманул жительницу Барнаула при покупке мотоцикла в интернете
В Саратове выступят известные перкуссионисты
Возле университета в Саратове сбили пенсионерку
Судимый по статье за незаконное пересечение границы украл забор
Саратовские полицейские задержали проститутку в Нескучном переулке
Женщина за рулем автобуса Mersedes сбила мужчину напротив здания ГИБДД
Саратовскую область ожидает снежная суббота