Заседание по ситуации на заводе «Тролза» пройдет в Энгельсе 1 апреля

СЕГОДНЯ 12:51 2019-03-30T14:56:56+03:00

Сегодня с работниками и ветеранами завода встретился серкертарь местного отделения ЕР и и глава горсовета

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В понедельник, 1 апреля, на базе Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» пройдет заседание рабочей группы при главе района Александре Стрелюхине по ситуации на заводе «Тролза». Об этом сегодня, 30 марта, во время встречи с работниками завода рассказал секретарь местного отделения «Единой России», глава городского совета депутатов и районного собрания депутатов Сергей Горевский.

Митинг в поддержку завода прошел сегодня, 30 марта, в Энгельсе На предприятии ожидаются массовые сокращения сотрудников – уже к лету планируется увольнение 500 человек.

- «Тролза»– это бренд нашего района. Поэтому депутаты всех уровней озабочены ситуацией на заводе. Мы пришли сегодня, чтобы поддержать людей, показать им, что они не останутся один на один со своей бедой. На встрече было очень много ветеранов, тех, кто всю жизнь проработал на предприятии, кто душой болеет за него.

Ранее была создана рабочая группа по ситуации на заводе. В понедельник, в 14.00, на базе местного исполкома партии «Единая Россия» пройдет встреча с профсоюзной организацией завода, обсудим дальнейший план действий. Чтобы избежать слухов, чтобы вся информация о ситуации на заводе была из достоверного источника.

Митинговать, конечно, можно бесконечно. Но нужно реально решать проблемы людей.Сразу же после акции ко мне подошли ветераны завода, простые жители района уже со своими житейскими проблемами. Кому-то надо помочь крышу отремонтировать, кто-то просил о благоустройстве двора. Все обращения взял на личный контроль. Обязательно их отработаем», - цитирует Горевского пресс-служба реготделения ЕР.

ИСТОЧНИК KP.RU