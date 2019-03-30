Саратовские врачи получили почетные звания от президента
Указ подписан 28 марта
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Президент РФ 28 марта подписал Указ о награждении почетными званиями и наградами заслуженных россиян. Сегодня он опубликован на портале правовой информации. В их число попали два медработника из Саратовской области.
Званиями Почетный врач РФ отмечены заведующая отделением ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Наталия Золотарева и врач ГУЗ «Областная клиническая больница» Елена Гоч.
ИСТОЧНИК KP.RU