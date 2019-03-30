2019-03-30T11:35:12+03:00
Общество

Саратовские врачи получили почетные звания от президента

Указ подписан 28 марта
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Президент РФ 28 марта подписал Указ о награждении почетными званиями и наградами заслуженных россиян. Сегодня он опубликован на портале правовой информации. В их число попали два медработника из Саратовской области.

Званиями Почетный врач РФ отмечены заведующая отделением ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Наталия Золотарева и врач ГУЗ «Областная клиническая больница» Елена Гоч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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