Грузчик на складе логистической компании украл коробку с подшипниками
Украденный товар в последствии обвиняемый выкинул
Изменить размер текста:
В марте с территории предприятия в Саратове, осуществляющего перевозку грузов из других регионов, при разгрузке товара пропала коробка с подшипниками. Заявление о краже представитель компании написал в полицию в конце марта.
Выяснилось, что коробку похитил 24-летний работник, который разгружал товар.
После того, как 29 марта его доставили в полицию, он заявил, что коробку с подшипниками выкину в районе одного из домов по проспекту 50 лет Октября.
ИСТОЧНИК KP.RU