2019-03-30T10:51:19+03:00
Происшествия

Грузчик на складе логистической компании украл коробку с подшипниками

Украденный товар в последствии обвиняемый выкинул
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В марте с территории предприятия в Саратове, осуществляющего перевозку грузов из других регионов, при разгрузке товара пропала коробка с подшипниками. Заявление о краже представитель компании написал в полицию в конце марта.

Выяснилось, что коробку похитил 24-летний работник, который разгружал товар.

После того, как 29 марта его доставили в полицию, он заявил, что коробку с подшипниками выкину в районе одного из домов по проспекту 50 лет Октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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