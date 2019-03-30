Мошенник из Балакова обманул жительницу Барнаула при покупке мотоцикла в интернете

СЕГОДНЯ 09:28 2019-03-30T09:28:37+03:00

Его нашли спустя почти год

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Документы проверки по заявлению жительницы Барнаула о мошенничестве в сети Интернет поступили в полицию Балакова еще в январе.Воспользовавшись доверием 25-летней женщины неизвестный мошенник под предлогом продажи мотоцикла в сети интернет, с использованием электронных средств платежа, похитили у нее 20 тыс. рублей.

Подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве вычислили 29 марта, им оказался 35-летний следственно-арестованный, ранее уже судимый за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU