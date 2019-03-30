В Саратове выступят известные перкуссионисты

СЕГОДНЯ 09:21 2019-03-30T09:21:53+03:00

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Сегодня вечером, 30 марта, в Большом зале Саратовской консерватории выступит московский дуэт исполнителей на ударных инструментах «Percarus Duo» - Владимир Терехов и Михаил Путков.

Percarus Duo выступали с выдающимися композиторами и исполнителями на ударных инструментах - Кейко Абе, Небойшей Живковичем, Каторжиной Мичкой, Роджером Сведбергом, принимали участие в многих мировых фестивалях.

В программе мартовского концерта сочинения А. Пьяццоллы, Н. Живковича, Н. Мартинсью, Т. Ярива и др.

В концерте принимает участие саратовский ансамбль ударных инструментов «Crash-band». Начало в 18:00

ИСТОЧНИК KP.RU