В Саратове выступят известные перкуссионисты
Концерт ударников пройдет в консерватории
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Сегодня вечером, 30 марта, в Большом зале Саратовской консерватории выступит московский дуэт исполнителей на ударных инструментах «Percarus Duo» - Владимир Терехов и Михаил Путков.
Percarus Duo выступали с выдающимися композиторами и исполнителями на ударных инструментах - Кейко Абе, Небойшей Живковичем, Каторжиной Мичкой, Роджером Сведбергом, принимали участие в многих мировых фестивалях.
В программе мартовского концерта сочинения А. Пьяццоллы, Н. Живковича, Н. Мартинсью, Т. Ярива и др.
В концерте принимает участие саратовский ансамбль ударных инструментов «Crash-band». Начало в 18:00
ИСТОЧНИК KP.RU