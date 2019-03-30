2019-03-30T09:08:02+03:00
Происшествия

Судимый по статье за незаконное пересечение границы украл забор

Со стройки в Энгельсе украли забор и сдали его в металлоприемку
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Днем 22 марта в полицию Энгельса пришел начальник строительной бригады, которая ведет работы на улице Полиграфическая. Он написал заявление о краже – ночью со стройки пропал двухсекционный забор, огораживающий площадку.

Спустя неделю полиция нашла похитителей – в ОВД 29 марта доставлен 31-летний ранее судимый за избиения и угрозу убийством мужчина, который также успел отметиться проблемами с законом в части фиктивной регистрации иностранцев.

Вместе с ним задержан его 30-летний сообщник.

Украденный забор найден в металлоприемке, его вернули строителям. Похитителей отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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