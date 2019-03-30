Саратовские полицейские задержали проститутку в Нескучном переулке
Жительница Энгельса занималась там интимом за деньги
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В Волжском районе Саратова борцы за нравственность и полиции задержали путану.
Это произошло вечером в пятницу 29 марта. В ходе операции «антикриминал» в 20.30 из квартиры в доме по Нескучному переулку правоохранители доставили в ОВД 21-летнюю женщину, которая оказывала интимные услуги за деньги.
На безработную жительницу Энгельса составлен административный протокол, материал направлен в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU