2019-03-30T08:53:03+03:00
Общество

Саратовские полицейские задержали проститутку в Нескучном переулке

Жительница Энгельса занималась там интимом за деньги
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В Волжском районе Саратова борцы за нравственность и полиции задержали путану.

Это произошло вечером в пятницу 29 марта. В ходе операции «антикриминал» в 20.30 из квартиры в доме по Нескучному переулку правоохранители доставили в ОВД 21-летнюю женщину, которая оказывала интимные услуги за деньги.

На безработную жительницу Энгельса составлен административный протокол, материал направлен в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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