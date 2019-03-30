Женщина за рулем автобуса Mersedes сбила мужчину напротив здания ГИБДД

СЕГОДНЯ 08:28 2019-03-30T08:28:24+03:00

Автобус маршрута №11 был без пассажиров

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Вечером в пятницу 29 марта около 21:55 на улице Московская автобус 11 маршрута сбил пешехода.

За рулем пассажирского Mersedes оказалась 33-летняя женщина. ДТП произошло напротив дома №156 – там размещается ГИБДД Саратова, (ОП №3 УМВД по Саратову).

По предварительным данным, 51-летний мужчина переходил проезжую часть Московской вне пешеходного перехода. Как уточнили в ГИБДД, автобус в момент аварии находился не на маршруте и пассажиров не вез.

В результате ДТП пешеход прибывшими сотрудниками «скорой» госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU