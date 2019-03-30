2019-03-30T08:07:32+03:00
Происшествия

В Саратове подростки «ауе» вновь проехали на крыше трамвая

Они сняли скандальное видео своего ночного катания [видео]
Екатерина Семенова
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Саратовские подростки продолжают кататься на крыше трамвая.

В соцсетях появилось видео, снятое ночью на крыше вагона. При этом съемку ведут сами подростки.

На крыше прокатились не менее трех детей, которые вели себя вызывающе — нецензурно ругались, выкрикивали лозунг «Ауе» и даже пытались раскачивать крышу вагона.

Большинство комментаторов под постом в группе "Саратов онлайн" возмутились поведением подростков и призвали привлечь их к ответственности.

Напомним, как ранее сообщала «КП-Саратов», накануне, 29 марта, двое детей также были замечены на трамвае №3. Один ехал, прицепившись сзади, второй находился на крыше. По данному факту ГУ МВД началj проверку.

В Саратове подростки катаются на крыше трамвая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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