В Саратове подростки «ауе» вновь проехали на крыше трамвая

СЕГОДНЯ 08:07 2019-03-30T08:07:32+03:00

Они сняли скандальное видео своего ночного катания [видео]

Изменить размер текста: A A

Саратовские подростки продолжают кататься на крыше трамвая.

В соцсетях появилось видео, снятое ночью на крыше вагона. При этом съемку ведут сами подростки.

На крыше прокатились не менее трех детей, которые вели себя вызывающе — нецензурно ругались, выкрикивали лозунг «Ауе» и даже пытались раскачивать крышу вагона.

Большинство комментаторов под постом в группе "Саратов онлайн" возмутились поведением подростков и призвали привлечь их к ответственности.

Напомним, как ранее сообщала «КП-Саратов», накануне, 29 марта, двое детей также были замечены на трамвае №3. Один ехал, прицепившись сзади, второй находился на крыше. По данному факту ГУ МВД началj проверку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/700205" frameborder="0"></iframe> В Саратове подростки катаются на крыше трамвая.

ИСТОЧНИК KP.RU