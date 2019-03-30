В Саратове подростки «ауе» вновь проехали на крыше трамвая
Саратовские подростки продолжают кататься на крыше трамвая.
В соцсетях появилось видео, снятое ночью на крыше вагона. При этом съемку ведут сами подростки.
На крыше прокатились не менее трех детей, которые вели себя вызывающе — нецензурно ругались, выкрикивали лозунг «Ауе» и даже пытались раскачивать крышу вагона.
Большинство комментаторов под постом в группе "Саратов онлайн" возмутились поведением подростков и призвали привлечь их к ответственности.
Напомним, как ранее сообщала «КП-Саратов», накануне, 29 марта, двое детей также были замечены на трамвае №3. Один ехал, прицепившись сзади, второй находился на крыше. По данному факту ГУ МВД началj проверку.
В Саратове подростки катаются на крыше трамвая.
ИСТОЧНИК KP.RU