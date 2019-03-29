В центре Саратова сбита переходившая дорогу на зеленый свет пенсионерка
78-летняя женщина госпитализирована
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В центре Саратова 29 марта была сбита пенсионерка.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на пересечении улиц Большая Казачья и Университетская.
По предварительной версии, со слов 78-летней женщины, она шла по пешеходному переходу на зеленый свет, когда ее сбил автомобиль Chery.
Женщина с многочисленными травмами была госпитализирована. На месте работали областные спасатели, Центр медицины катастроф, ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU