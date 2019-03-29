2019-03-29T17:36:33+03:00
Общество

Панков: Имущество арестованных застройщиков надо направить на достройку проблемных домов

Он предложил провести отдельное совещание по этому вопросу
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной Думы Николай Панков предложил провести отдельное рабочее совещание о судьбе имущества застройщиков, которые в настоящее время находятся под следствием. Этот вопрос он поднял на очередном заседании рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков.

- На протяжении нескольких лет мы занимаемся вводом в эксплуатацию домов тех застройщиков, которые находятся под следствием, под арестом. И хотелось бы знать, как будет использоваться их имущество и финансовые средства. Не получилось бы так, что эти лица получат условные или минимальные сроки, и дольщики этого имущества не увидят. Совещание внесёт ясность, можно ли эти ресурсы направить на достройку проблемных домов, — подчеркнул Николай Панков.

Губернатор Валерий Радаев поддержал предложение Николая Панкова провести такую встречу и изучить ситуацию с арестованным имуществом застройщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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