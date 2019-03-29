Движение по Рахова и Кутякова перекрыто ДТП с иномарками

СЕГОДНЯ 17:07 2019-03-29T17:07:31+03:00

Две иномарки перекрыли движение в центре Саратова Фото: Ольга Муравлёва

Там столкнулись Renault и Honda [фото]

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Несколько минут назад в центре Саратова столкнулись две иномарки.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на пересечении улиц Рахова и Кутякова.

Там столкнулись автомобили Renault и Honda. Образовался серьезный затор по Рахова в сторону Сенного рынка и по Кутякова в сторону Волги.

ИСТОЧНИК KP.RU