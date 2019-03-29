2019-03-29T16:59:16+03:00
Общество

В Энгельсе могут появиться «Рыбак с осетром» и мультяшный бык-солевоз

Проекты скульптур разработал архитектор Александр Садовский
Александр Уриевский
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Проекты новых скульптур в ЭнгельсеПроекты новых скульптур в ЭнгельсеФото: Александр Уриевский
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В Энгельсе сегодня, 29 марта, прошел Градостроительный совет, на котором обсудили предстоящее благоустройство.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», архитектор Александр Садовский, автор памятника быку-солевозу, который стал одним из символов Энгельса, предложил установить в городе три новых скульптурных композиций.

Александр Садовский представил свои новые проекты Фото: Александр Уриевский

Александр Садовский представил свои новые проектыФото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

Речь идет о восстановлении на набережной скульптурного фонтана «Рыбак с осетром», который там раньше стоял.

Кроме этого, он разработал макет мультяшного варианта быку-солевоза, сидящего на мешках. Его предлагают поставить в городском парке.

Макет «Родника любви» Фото: Александр Уриевский

Макет «Родника любви»Фото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

В другом месте набережной он предлагает поставить композицию «Родник любви» с ликами святых Петра и Февронии, голубей, свадебных колец и молодой пары.

Эти предложения встретили сопротивление от ряда представителей архитекторского сообщества. По их мнению, такие проекты надо проводить через совет экспертов и выбирать на основе конкурса.

- А то наставили щербаковских композиций без выбора, — отметили критики.

Садовский пояснил, что это его авторские предложения городу.

- Не нравится, я увезу, выставлю в интернете — купят, — сказал он.

Его поддержал глава Энгельса Сергей Горевский. Он заметил, что если город найдет бюджетные средства на подобные проекты, тогда будет конкурс. А сейчас нужно просто определиться, нравится или нет. Решено все-таки получить оценку экспертов.

Заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи Александр Рудченко заметил, что если выбором проектов станут заниматься все подряд, то получится, как с проектом кольца на Тельмана и Маяковской, где общественность «по-приколу» предложила проголосовать за памятник Сергею Шнурову.

Большинство участников совета считают, что такому заслуженному человеку как Садовскому проекты одобрят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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