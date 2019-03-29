Три саратовских города поборются за федеральный грант на благоустройство

СЕГОДНЯ 16:41 2019-03-29T16:41:09+03:00

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Три населенных пункта Саратовской области — Ершов, Калининск и Красный Кут — представят наш регион на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города» с численностью населения от 10 до 20 тыс. человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ, они представили проекты на 55 млн рублей.

В Ершове планируют обустроить пешеходную зону на улице Интернациональная. Проект носит название «Вера. Надежда. Любовь» и имеет железнодорожную тематику.

- Пешеходная ось ведет от одного участка «станции» к другому. Напротив магазинов и учреждений будут установлены железнодорожные семафоры, — глава администрации рассказала Светлана Зубрицкая. Там планируется разместить фотозоны, построить открытую библиотеку и малую сцену.

Благоустройство центральной части Калининска пройдет в рамках проекта «Городская переправа». Это связано с тем, что город разделен рекой Баланда. Предусмотрена реконструкция парка, набережной и переправы.

«Ветер степей» — так называется проект, представленный Красным Кутом. В нем заложено создание зон спокойного и активного отдыха, будет воссоздан уголок степи и появится детский автодром, а также площадка для катания на роликах.

ИСТОЧНИК KP.RU