2019-03-29T16:29:28+03:00
Происшествия

Иномарка провалилась в яму на Рахова

Дорога залита водой [фото]
Екатерина Семенова
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На Рахова иномарка провалилась в яму, скрытую лужей. Фото очевидцаНа Рахова иномарка провалилась в яму, скрытую лужей. Фото очевидца
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На улице Рахова в Саратове иномарка провалилась в яму.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, ДТП случилось между улицами Вавилова и Большая Казачья.

Машина ушла в яму левым передним колесом. Примечательно, что место залито водой, и водитель мог не заметить провала, скрытого лужей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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