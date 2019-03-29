Иномарка провалилась в яму на Рахова

СЕГОДНЯ 16:29 2019-03-29T16:29:28+03:00

На Рахова иномарка провалилась в яму, скрытую лужей. Фото очевидца

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На улице Рахова в Саратове иномарка провалилась в яму.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, ДТП случилось между улицами Вавилова и Большая Казачья.

Машина ушла в яму левым передним колесом. Примечательно, что место залито водой, и водитель мог не заметить провала, скрытого лужей.

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ИСТОЧНИК KP.RU