На озере Сазанка под Энгельсом появится биатлонная трасса

СЕГОДНЯ 16:06 2019-03-29T16:21:07+03:00

Ее можно будет использовать даже летом

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На заседании градостроительного совета в Энгельсском районе рассмотрели проекты создания биатлонной базы на озере Сазанка.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на совещании было отмечено, что предварительно были оценены подобные объекты в России. В итоге были выбраны два варианта для Энгельса.

Первый предусматривает использование имеющихся лыжных трасс, где будут организованы стрельбища, построены трибуны на 50 мест.

Для второго варианта необходима отдельная трасса на большем удалении от города. Тогда там можно организовать стрельбу не только из пневматических винтовок, но и из мелкокалиберных. Таких стрельбищ в области нет.

После короткого обсуждения насколько району нужен биатлон и апелляции к именам Александра Логинова и Никиты Поршнева, решено, что проект одобряется в целом, с использованием уже готовой трассы, а значит, стрельбой только из пневматики.

- Никаких капитальных вложений здесь не предусмотрено, — заметил глава Энгельса Сергей Горевский.

Отдельно оговорено, что в теплое время года объект можно использовать для летнего биатлона.

ИСТОЧНИК KP.RU