Лже-сотрудник банка выманил у саратовчанки 90 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 16:03 2019-03-29T16:12:52+03:00

На него завели уголовное дело

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В отдел полиции обратилась 45-летняя жительница Саратова с заявлением о мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ей позвонил мужчина, представился работником банка и сообщил, что с ее счета сняли деньги.

Чтобы вернуть средства, незнакомец предложил продиктовать ему все данные карты. После этого у гражданки уже по-настоящему списали более 90 тыс. рублей.

В отношении злоумышленника завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU