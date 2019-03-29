Лже-сотрудник банка выманил у саратовчанки 90 тыс. рублей
На него завели уголовное дело
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В отдел полиции обратилась 45-летняя жительница Саратова с заявлением о мошенничестве.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ей позвонил мужчина, представился работником банка и сообщил, что с ее счета сняли деньги.
Чтобы вернуть средства, незнакомец предложил продиктовать ему все данные карты. После этого у гражданки уже по-настоящему списали более 90 тыс. рублей.
В отношении злоумышленника завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU